THE FLAT HEAD コードバン ロングウォレット 長財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。【商品名】フラットヘッドコードバンロングウォレット【詳細】サイズ約9.5cm×19.3cm【状態】細かな擦れ傷や汚れが見られますが破損箇所等はありません。商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。────────────────────〈検索ワード〉メンズ2つ折り手縫いシルバーコンチョレザー本革ブランドブラック高級tp-22x641
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