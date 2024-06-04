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- A 261 赤漆塗 前端春斎 ( 新品未使用品 )
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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。○赤の漆がとても綺麗な紅葉絵の茶碗です○サイズは11,7×11,7×7,6cmです。ご不明な点がございましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。
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