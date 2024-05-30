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VANS オーセンティック オールブラック ガムソール 25.5 新品未使用
商品番号 T60797502949
商品名

VANS オーセンティック オールブラック ガムソール 25.5 新品未使用
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSのオーセンティックです。箱なしですが別の箱に入れて発送します。数年前に購入し室内試着のみです。普段は26〜26.5cm履いています。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/interconnect504570.html
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