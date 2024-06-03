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アンティークシルバーリング　vintage
商品番号 W85960413479
商品名

アンティークシルバーリング　vintage
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ヴィンテージ感、カレッジリング感がとてもおしゃれなデザインのリングです(^^)ヒップホップ、ストリート、B系、オラオラ系ファッション、ブリンブリン、キューバンなどがお好きな方にオススメです♪メンズ、レディースどちらもお使いいただけます！低価格でワンランク上のファッションアクセサリーです！彼氏さんや彼女さん、旦那さんや奥さんへのプレゼントにも最適です！春夏秋冬お使いいただけます(^^)☆☆☆☆☆○配送はメルカリ便・ネコポスです★○スピード発送！
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