ナイキ　ghost racer ゴーストレーサー

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商品詳細
◆商品名Nikeナイキ エア ゴースト レーサー◆品番 CU1927-066◆サイズ 28cm◆付属品箱、黒タグ◆状態美品です。アンダーフィーテッドで購入しました。よろしくお願い致します。コムデギャルソンの180を彷彿させる美色です。ナイキ Nikeナイキ 27.5cm27.5cmピンク スニーカーナイキ ピンク
http://narcologia.ru/goods/browse133791.html
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