SWIPE ON THE QUIET SOTQ ロングリストバンド 新品未使用

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90年代の裏原宿を代表するブランド、スワイプオンザクワイエットのリストバンドです。当時とても人気があり即完売していた商品です。サイズ:9×17cmカラー:ブラック×ホワイト新品未使用お値下げは致しかねます