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新品未使用　dunhill ダンヒル　名刺入れ　カードケース
商品番号 M10683762396
商品名

新品未使用　dunhill ダンヒル　名刺入れ　カードケース
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用のダンヒル、名刺入れ、カードケースです。よろしくお願いします。【型番】WJ4700A【色】ブラック幅9.5cm×高さ7.5cm×マチ2.5cm【サイズ】幅11.5cm×高さ8cm×マチ1.5cm素材···本革カラー···ブラック#dunhill#ダンヒル素材···本革カラー···ブラック
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