新品未使用　dunhill ダンヒル　名刺入れ　カードケース

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商品詳細
新品未使用のダンヒル、名刺入れ、カードケースです。よろしくお願いします。【型番】WJ4700A【色】ブラック幅9.5cm×高さ7.5cm×マチ2.5cm【サイズ】幅11.5cm×高さ8cm×マチ1.5cm素材···本革カラー···ブラック#dunhill#ダンヒル素材···本革カラー···ブラック
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■新品■未使用■ dunhill ダンヒル レザー 二つ折り 名刺入れ カードケース カード入れ ビジネス 紳士 メンズ ネイビー系 AK1473ｷk | フリマアプリ ラクマ
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