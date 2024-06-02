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givenchy ジバンシー　ヴィンテージ　ネックレス　豚鼻
商品番号 C37102138415
商品名

givenchy ジバンシー　ヴィンテージ　ネックレス　豚鼻
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少し色褪せが光の角度次第であるって感じです。よろしくお願い致します。2枚目付け根の部分に細かくジバンシーの刻印がございます。#ジバンシー#givenchy#豚鼻#ゴールド#ネックレス#豚鼻チェーン#vintage#ヴィンテージネックレス
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