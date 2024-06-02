givenchy ジバンシー　ヴィンテージ　ネックレス　豚鼻

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商品詳細
少し色褪せが光の角度次第であるって感じです。よろしくお願い致します。2枚目付け根の部分に細かくジバンシーの刻印がございます。#ジバンシー#givenchy#豚鼻#ゴールド#ネックレス#豚鼻チェーン#vintage#ヴィンテージネックレス
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http://narcologia.ru/goods/evaporation989724.html
http://narcologia.ru/goods/pompous897023.html
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