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ポーター、マルニコラボ　長財布
商品番号 R50345755738
商品名

ポーター、マルニコラボ　長財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 5,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···チェック財布形···長財布こちらで譲っていただきました。MARNI(マルニ）xPORTER（ポーター）コラボロングウォレットW20xH11cm※劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって夜写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。※即購入可※お値下げ交渉可
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