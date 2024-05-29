新品OAMC PEAK BEANIE ビーニーニットキャップ F UNI

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［ブランド］OAMC（オーエーエムシー）［商品］ニットキャップ・ビーニー［サイズ］FUNISEX［色］ミッドナイトブルー［素材］ウール100%［定価］¥34800-海外公式オンライン購入品確実正規品なのでご安心くださいませタグに初期汚れありますご了承の上ご検討下さい♪［OAMC］2014年、デザイナーのルーク・メイヤー（LukeMeier）とビジネスパートナーのアルノー・ファー（ArnaudFaeh）がパリでスタート。ルークは元「シュプリーム（Supreme）」ヘッドデザイナー現在は「ジルサンダー（JILSANDER）」のクリエイティブ・ディレクターでもある。アルノーは「カーハートWIP(CarharttWIP）」のクリエイティブ・ディレクターを担当していた経歴を持つ。「オーエーエムシー（OAMC)」はワーク＆ミリタリー、ストリート、テーラード、ラグジュアリーといった、メンズウエアにおいてエッセンシャルな要素を掛け合わせたコレクションを提案。上質な素材にこだわり、無駄を排したシンプルでクリーンなデザインが魅力。デザインはパリで、商品企画と生産はミラノで行なっている。ほとんどのアイテムはイタリア製。「ヴァレンティノ（VALENTINO）」や「トムフォード（TOMFORD）」と同じ工場で生産されるアイテムは、クオリティの高さにも定評がある。カラー···ミッドナイトブルー