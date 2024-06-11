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NIKEナイキ グレー灰色COURT VISION MID NNコート ビジョン
商品番号 U77281827334
商品名

NIKEナイキ グレー灰色COURT VISION MID NNコート ビジョン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,200 円
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商品詳細

1年程前にZOZOTOWNで購入致しました。あまり汚れも見られませんが履きシワなどが多少ございます灰色グレーメインカラー···グレースニーカー型···ミッドカット(Mid)特徴/機能/素材···レザー
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