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ルイヴィトン23SS ブルゾン グリーン
商品番号 M66395770985
商品名

ルイヴィトン23SS ブルゾン グリーン
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 40,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのブルゾンです♡京都大丸ルイヴィトンにて購入。2回着用後クリーニングしてます！かなりお値下げして出品してますのでお値下げ不可です。【素材】ポリエステルx86％、ウールx14％【品番】RM231MSQ9HOY15W【サイズ】表記サイズ：EUM肩幅：約55cm着丈：約68cm身幅：約57cm袖丈：約58cmシーズン：秋冬ポケット：あり外ポケット:2、内ポケット:1透け感：なし生地の厚さ：厚手裏地：あり伸縮性：あり光沢：なし開閉：ファスナー柄：柄物ジップ・ボタン...ジップアップ
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