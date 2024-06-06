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新品 メンズ レディース 長財布 本革 ヘビ革蛇 財布 ダイヤモンドパイソン44
商品番号 P14351173280
商品名

新品 メンズ レディース 長財布 本革 ヘビ革蛇 財布 ダイヤモンドパイソン44
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡◾️商品名:新品未使用長財布メンズレディース男女兼用本革蛇革ヘビ革ダイヤモンドパイソンL字ファスナーパイソン◾️カラー:Black◾️素材:蛇革HANDMADENATURALMATERIALSハンドメイドと天然素材の特徴本商品はすべて手作業により仕上げている為1点ごとにサイズや風合いなどが多少異なります。品質には十分留意しておりますが、天然皮革における個性もございます。ご承知の上、ぜひその違いをお楽しみください。◾️サイズ(約cm)縦:10cm横：20.5cmマチ：2.5cm程■仕様紙幣入れx3カードポケットーx12◾️商品説明:SALE70%off早い者勝ち・即購入OKBoxあり、セール品、返品交換不可蛇革ヘビ革パイソン、上質な本革になります。メンズレディースどちらもお使い頂けます。この商品はワシントン条約\"CITES™の規定に基づき、輸入された養殖原皮を使用しております。モニター発色の具合により実物とは色合いが異なる場合がございます。※ご購入の前に必ずこちらの革製品に関する取扱注意事項、及びお手入れ方法をご覧ください。https://www.thoroughbrace.com/leather-care◾️定価:14,800サラブレイス商品はこちら→#ThoroughBrace#本革#牛革#へビ革#蛇革#ワニ革#ダチョウ革#オーストリッチ#バッファロー革#カンガルー革#パイソン財布#メンズ財布#レディース財布#メンズ長財布#レディース長財布#高級#財布#長財布#革財布#小銭入れ#スマホポーチ#カードケース#トートバック#ショルダーバック#バケットバック#クラッチバック#バックパック#ボストンバック#モノグラム#パイソン#ダイヤモンドパイソン#誕生日#記念日#ギフト#プレゼント#父の日#母の日#ハンドメイド#日本製#MadelnJapan#ThoroughBrace#サラブレイスカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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