美品Goldwin ダブルクロスストレッチジャケット\u0026パンツ

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☆Goldwinゴールドウィン ダブルクロスストレッチジャケット＆パンツWEB、一部直営店限定商品。☆Blackcolor☆サイズUSLサイズ ASIAXLサイズ☆素材ポリエステル100%「ブランドのサイズ表記にて」☆ジャケット着丈76身幅58背肩幅49袖丈64裾幅59☆パンツウエスト囲86ヒップ囲113 ワタリ37股下78脇丈107 裾幅19☆他にも商品のご紹介をしておりますので、ぜひご覧くださいませ。#mstlove☆2度ほど使用しました。似たような物を購入しましたので、きれいなうちに出品致します。素材はしっかりしています。ストレッチもあり、軽く雨も弾くような素材です。梅雨時期の外出にと用意しました。出張時のスーツケースにもコンパクトに収納しやすいスーツでした。シワもつきにくいお品物ですので、ビジネスシーンでも、お出掛けでカジュアルにもご使用いただけるスーツですので、おすすめさせて頂きます。☆ホームケア済み☆自宅保管になります。自宅での喫煙者やペットはおりません。☆商品の返品は一切お断りしておりますので、ご購入前にご質問等して頂きますようお願い申し上げます。☆気持ちの良い、お取り引きを心がけております。気に入ったお洋服達を次の方へ、気持ちよくバトンしたいと考えておりますので、日頃からお洋服を大事にしております。ご縁がございましたら、どうぞ宜しくお願い致します。柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック