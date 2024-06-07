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※夏休み限定価格　マイネル　ドゥンベック　イボドラム　パーカッション用スタンド
商品番号 X28729991062
商品名

※夏休み限定価格　マイネル　ドゥンベック　イボドラム　パーカッション用スタンド
ブランド名 マイネル
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイネルのパーカッションスタンドです。商品番号TMIDProfessionalDoumbekIboDrumStand一番低い状態で打面が80cmぐらいの位置にくるので、座奏よりも立奏に向いている思います。かなり高い位置に上げられるので、大柄な方の立奏にも対応できます。楽器の角度を調整するときはドラムのチューニングキーを使います。自宅での使用のみです。あまり動かしていないので美品ですが、あくまでも中古品とご理解いただき、ご検討ください。種類...ドゥンベック、小型ジャンベ、イボドラム、ウドゥドラムアクセサリー・パーツ...スタンド
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