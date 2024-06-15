スーツ セットアップ スリーピース

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商品詳細
スリーピースのスーツです。TAKAQで7.8万くらいで買いました！写真だと見えにくいですが色はネイビーです！とても良い色してます！180センチ70キロ〜78キロくらいで着てました！結婚式等で着用してました！割と綺麗です！クリーニング済みです！値段は相談してください^_^#スーツ#セットアップ#テーラードジャケット#ZARA#TAKAQ#スリーピースカラー···ネイビー
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate230048.html
http://narcologia.ru/goods/browse971391.html
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