★送料無料★UK直輸入★ニューエラ★イングランド ローズ キャップ★白x白★

◎必ず当方の自己紹介・商品説明をお読み頂き、ご理解頂いた上でご検討・コメント・ご注文ください。◎商品到着後24時間以内に\"受取評価\"を実行出来る方のみ購入ください。U.K.(イギリス)より直輸入!!★出品しているすべての商品は手元(宮崎自社倉庫)に有ります。★1-4枚目の画像は版権元である仕入先より許可を受け転載使用、5枚目が実物の画像となります。日本国内では入手困難。他人が持っていない珍しいグッズが欲しい方におすすめ!!ラグビー・イングランド代表オフィシャルモデル。フロントにはエンブレムである薔薇をの刺繍をレイアウト。アンダーバイザーはレッドでカラーリング。シルエットはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットの9FORTY。●商品名：NewEraEnglandRugby9FORTYRoseCap-AdultUnisex●カラー：White ホワイト *文面では表現しづらいので画像で判断下さい。●品番：12551655●素材：コットン●生産国：China●サイズ：OSFMOneSizeFitMost(内周:約57～61cm)●新品未使用・シール付き★ヤマト宅急便(補償有り、ダンボール箱、配達時間指定可能、配達まで約2-3日)で発送します。 *配達時間指定可能(午前中・14-16時・16-18時・18-20時・19-21時)です。 *配達時間指定を希望される際は、お支払い後10分以内に連絡下さい。★通常、平日は午後2時までに入金・決済確認できましたら当日出発便にて発送です。 土日祝日は不定期での発送となります。 *当方の自己紹介に臨時の発送可能日・不可能日を記載していますので必ずご確認下さい。



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