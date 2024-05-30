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VERSACE 長財布
商品番号 X83264632175
商品名

VERSACE 長財布
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VERSACEの長財布です。目立った汚れ等は見当たりません。あまり長い期間使用していなかったので綺麗な状態だと思います。質問があればなんでも聞いてください。値下げ交渉も可能な範囲でやらせて頂きます。御検討よろしくお願いします。
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