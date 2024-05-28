

JAM HOME MADE】Chaos Ring シルバースカルリング 20号 - リング



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JAMHOMEMADEChaosRingの出品です。正式名称は忘れましたが割と初期(\u0026readymadeの頃)のモデルだと思います。ChaosRingの名称で販売していたショップがあった為カオスリング表記としています。サイズ約#20号表記でした。※購入時のリングサイズとなりますが、サイズ測定の際の誤差を考慮し念の為「約」と表記しています。リング部が太くしっかりしている為ボリュームがあり、いつも付けてるサイズよりタイトに感じるかも知れません。内側ドクロの方はゴールドっぽい色合いになってます。(BWLのゴールドサダーっぽいです)★★★他にも有名/無名問わずシルバーアクセサリーを多数出品中です。良かったら見てみて下さい。★★★------#jamhomemade#ジャムホームメイド#silver#925#シルバー#銀#ring#指輪#リング#accessory#アクセサリー#skull#スカル#髑髏#ドクロ#骸骨#ガイコツ------本体のみです。元々コーティングリングだったのか所々黒味が残っています。◆出品者に関して ◆ プロフィールをご一読頂けると幸いです◆値下げはリピーターの方のみ検討しています◆材質···シルバーカラー···シルバー