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美品／BLACK LABEL CRESTBRIDGEスーツ セットアップ グレー
商品番号 T75652361034
商品名

美品／BLACK LABEL CRESTBRIDGEスーツ セットアップ グレー
ブランド名 ブラックレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 11,051 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入大歓迎！】ご覧いただき、ありがとうございます！【ブランド】BLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジ✔︎高級生地REDAを採用し、少し伸縮性のある着心地の良い逸品です！✔︎カジュアルシャツや薄手のニット、カットソーと合わせれば、プライベートでも活躍すると思います！【サイズ表記】36R【採寸情報】《ジャケット》肩幅41cm身幅45cm袖丈59cm着丈65cm《パンツ》ウエスト35cm股上31cm股下69cm裾幅18cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。【状態】商品の状態：Ｂ（目立った傷や汚れなし）Ｓ：新品、未使用Ａ：未使用に近いＢ：目立った傷や汚れなしＣ：やや傷や汚れありＤ：傷や汚れあり※スーツ以外の小物類は付属しません。◆その他注意事項・商品の検品は十分に行っておりますが、見落とし等がある場合もございます。また、商品は自宅保管となりますのでご理解ください。・送料の都合上、商品は小さくたたんで発送いたします。・ご覧いただいている商品のカラーにつきましては、光の加減等により多少異なる場合がございます。186
http://narcologia.ru/goods/influenza597793.html
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