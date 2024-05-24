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激レア M 美品 パタゴニア 2002年 インファーノ ジャケット ブルーグレー
商品番号 W11225697834
商品名

激レア M 美品 パタゴニア 2002年 インファーノ ジャケット ブルーグレー
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 12,735 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します！私の他商品になります→#すけすにジャケット【商品名】2002年製patagoniaインファーノジャケットブルーグレー　marsのようなグレーカラー【状態】中古　ヴィンテージですので画像のように少し肩に褪せなどや、腰回りに1箇所小さなピンホールなど、多少の使用感ある中古になります。画像のようにスレの原因になる腰のドローコードは外してあります。もちろん付属致します。使用するのに問題になるような大きなダメージもなくまだまだ着用していただけます。【サイズ】Mサイズ着丈cm身幅cm首元から袖丈cm平置き、素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。私の他商品になります→#すけすにパタゴニアパタゴニア不動の人気インファーノジャケットになります！propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ecwcs（エクワックス）newera（ニューエラ）NIKE（ナイキ）adidas（アディダス）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います！【ご案内】他にも断捨離してますのでVINTAGEUSA製古着80s90sUSEDヴィンテージアメカジオールドスケート古着から春夏物はカットソーシャツTシャツ秋冬物はトラックジャケットスウェットパーカージャケットダウンフリースナイロンアノラック等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー、ハットなども出品してます！#すけすに古着からご覧ください。
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