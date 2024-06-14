プラダ　サフィアーノストライプ

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商品詳細
PRADAスマホケース サフィアーノストライプiPhoneケースですが、他のスマホやルーターケース、iQOS、カード入れなど様々な用途に使えると思います。素材は傷がつきにくい、サフィアーノのレザーのみ使用した素材です。写真に写しましたが使用感あります。箱、ギャランティカードあり。ご理解いただける方よろしくお願いします。
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