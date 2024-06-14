☆ BMW ブラウン 本革 クレージホースレザー 車用 ケ スマート 1002

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補足説明：BMWスマートキーケースレザーキーカバーオシャレ手触りいい高級キーホルダー保護ケース傷汚れ防止BMW3シリーズ320li567シリーズX3X5X7i8新型ディスプレイ液晶リモコンキーケース車用クレージホースレザー本革ブラウン1002ご覧頂きありがとうございます。新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第、終了となります。サイズ・カラーにパターンがある場合は在庫確認をしてからのご購入をお願い致します。商品説明 ：【bmw専用】車のスマートキーをやさしく保護する専用カバーでございます。車種専用設計のためフィット感がいいです。クレージホースレザー素材で、摩擦に強く、割れにくく、軽くて長持ちし、車のキーをや摩耗を防止、全面的保護します。【適応車種】BMWX1（2018-2020)BMWX3(2018-2020)BMWX4(2018-2020)BMWX5(2018-2020)BMWI8(2018-2020)BMW3シリーズ(2018-2020)320liBMW5シリーズ(2017-2020)530530leBMW6シリーズGT(2018-2020)BMW7シリーズ730Li740Li750Li750Li760Li(2016-2020)8シリーズG14/G15(10/2017◆)8シリーズG16グランクーペ(05/2018◆)BMWF48X3G01(09/2016◆)X4G02(03/2017◆)X5G05(09/2017◆)X6G06(06/2018◆)X7G07(11/2017◆)G30G20G38G30G31G11G12。同車種でも年式によりスマートキーの形状が異なる場合がございます。お使いのスマートキーの形状を必ず確認ください(写真参照)。【素材】高品質のクレージホースレザーを採用します。スマートキーケースは電波遮断しない中空の設計を採用され、信号には邪魔しないので、安心的に利用できます。【商品仕様】キーカバー1個＋キーリング1個（ス