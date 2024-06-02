新品未使用　送料込み　クロス　ネックレス　ペンダント　ゴールド　ジルコニア

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大幅定価以下送料込みです！ありがとうございます！自身用に購入しましたが、少し似合わないので新品のままお譲りします。以下メーカーの文章抜粋。2023年のUSでトレンド入りしているクロスデザインのペンダントをご用意致しました。クロスの中に敷き詰められた最高級ランクのクリスタルが、動くたびに品のある輝きを演出してくれます。また、クロスペンダントを外してTennisChainのみでもご使用いただけます!!【Color】：gold【Size】：Wide:5mmLength:46cmCharm:約4cm×3cm【Material】：ジルコニア/18kgoldplated/18kwhitegoldplated【Target】:ユニセックス【FreeGift】：巾着袋/ショップカードギラギラがすごく高級感はめちゃくちゃあります！今回送料込みなので宜しくお願い致します。#glitter#ロザリオ