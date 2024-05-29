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goro's ゴローズ　特大フェザー
商品番号 H51358788245
商品名

goro's ゴローズ　特大フェザー
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 16,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

goro’sゴローズ　金メタル付き　特大　フェザー　左巻き　ペンダント　[MATERIAL]SV925K18[SIZE]約サイズ：65x14㎜20年程前にゴローズ店頭で購入した方から購入しましたが最近は使わないので出品致します。・取引後の返品や返金はお断りしております。・取引後の対応は受け付けません、ご理解の上、購入をお願い致します。不安な方はおやめください。
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