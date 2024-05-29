goro's ゴローズ　特大フェザー

goro’sゴローズ 金メタル付き 特大 フェザー 左巻き ペンダント [MATERIAL]SV925K18[SIZE]約サイズ：65x14㎜20年程前にゴローズ店頭で購入した方から購入しましたが最近は使わないので出品致します。・取引後の返品や返金はお断りしております。・取引後の対応は受け付けません、ご理解の上、購入をお願い致します。不安な方はおやめください。



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