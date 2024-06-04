希少　エヌハリウッド　お洒落セットアップ　裏地　デザイン加工　サイドラインパンツ

●ブランド：N.HOOLYWOODエヌハリウッド ミスターハリウッド エヌハリ●商品名：メンズ スーツ上下 セットアップ ビジネス カジュアル 結婚式 パーティー 二次会 ドレス 日本製●カラー：黒 ブラック●商品説明お洒落さん必見かなり希少なエヌハリのセットアップです。デザイン、シルエット、完璧です。◯仕様・3ボタンジャケット・裏地 総柄・肘 エルボー ポケット デザイン柄・サイドベンツ・パンツ サイドライン有り・パンツ ウエストライン切り替え●サイズ：ジャケット 38肩幅42cm身幅47cm着丈84cm袖丈63cmパンツ 36ウエスト37cm股上28cm渡幅27cm股下78cm裾幅20cm裾折り返し残り6cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ウール100%裏地キュプラ100%●状態ランク：A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜状態ランク＞Ｎ：未使用品Ｓ：極美品/ダメージ・使用感の少ない良好な商品Ａ：美品/ダメージ・使用感はあるが、比較的良好な商品Ｂ：ダメージ・汚れが見られる商品Ｃ：大きなダメージ・使用感が見られる商品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※状態ランクはあくまでも目安になりますので、画像をご参考になさってください。気になる点があれば、お気軽にコメントください。●購入元大手ブランドショップ真贋鑑定済みの確実正規品ですので安心してご購入下さい。他にも多数出品中#SERUSELL季節感···春、秋、冬カラー···ブラック



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