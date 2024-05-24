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- 【ポケセンシュリンク付き】レイジングサーフ 1ボックス
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商品詳細
スカーレット＆バイオレット強化拡張パック「レイジングサーフ」BOXシュリンク付きポケモンセンターオンラインで購入しました。すり替え等トラブル防止のため、購入後のキャンセル・交換はお受けできかねますのでご了承ください。スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語種類···ポケモンカード(ポケカ)種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックスボックスパックシングル···ボックス(box)
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【完全未開封 レイジングサーフ BOX】 ポケモンカードゲーム レイジングサーフ box ＜シュリンク付＞
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【未開封BOX確定】 ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 発売記念 5つの中から未開封1BOX確定 & 画像内の当たり or レイジングサーフ収録SR・SARどちらか1枚以上確定オリパ ポケカ オリパ
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