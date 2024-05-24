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【ポケセンシュリンク付き】レイジングサーフ　1ボックス
商品番号 K82902812534
商品名

【ポケセンシュリンク付き】レイジングサーフ　1ボックス
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,236 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スカーレット＆バイオレット強化拡張パック「レイジングサーフ」BOXシュリンク付きポケモンセンターオンラインで購入しました。すり替え等トラブル防止のため、購入後のキャンセル・交換はお受けできかねますのでご了承ください。スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語種類···ポケモンカード(ポケカ)種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックスボックスパックシングル···ボックス(box)
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