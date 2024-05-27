COMME des GARCONS コムデギャルソン L字ウォレット

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商品詳細
COMMEdesGARCONSコムデギャルソンPOLKADOTSEMBOSSEDWALLETサイズ:11.5x9.5x1.5カラー:ブラック柄:ポルカドット開閉:L字ファスナー内側:ポケットx1付属品:箱1年使用。表キズあり。中もレザー少々剥がれあり。7枚目画像、持ち手部分も剥がれあり。ご検討下さい☺︎#commedesgarcons#コムデギャルソン#ミニ財布#コインケース#ウォレット#polkadots#黒#ジップウォレット#エナメル#水玉
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