silver925 マンインメイズ ネイティブシルバーリング®️395

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ご覧頂きありがとうございます。ご質問、ご購入前にプロフィールをご覧ください。オールドのマンインメイズをデザインしたネイティブシルバーリングです。使用による傷はありますが、歪みなどはなく、これからも長く愛用して頂けると思います。様々なファッションにも合います^^ハンドメイド品の為、大量生産の粗悪品と違い細かい所までしっかりと作り込まれています！アーティスト:刻印:925号数:約17号重量:12.4g指輪幅:フロント1.7cmリア0.68cm※多少の誤差は予めご了承下さい。くすみ、使用による当て傷はあります。なるべくダメージは記載しているつもりですが、わずかな傷や歪み、サビくすみ、中古品シルバー特有の使用感などご容赦下さい。silverstarlingヴィンテージアクセサリーアンティークvintage古着などお好きな方にいかがでしょうか？他にもアクセを多数出品しております。#JandLアクセサリー#JandLシルバー925#JandLネイティブ#JandLリング#JandL17号こちらから検索して頂くと見易いかと思います^^おまとめ買いの方には気持ち程度ではありますが、お値引き可能です。ご購入前にコメントください！最後にプロフィールをご覧頂けましたら嬉しいです。よろしくお願い致します♪#JustinDavis#ChromeHearts#RoyalOrder#LionHeart#BloodyMary#BWL#BILLWALLLEATHER#ZOCALO#Bizarre#goro’s#GIGOR#CRAZYPIG#ArizonaFreedom#FUNNY#GALCIA#SAAD#NativeSpirit#ALZUNI#TIFFANY#ArgentGleam#DEALDESIGN#ArtemisClassic#ampjapan#jamhomemade#AQUAFORTIS#LARRYSMITH#ビッグハンド#Loneones#スタンリーゲス#シンパシーオブソウル#HOTROD#HARLEYDAVIDSON