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- 時代木彫 大黒天像 置物 時代箱付 M R3708
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商品詳細
大きさ 高さ約１２cm 幅約８cm×約５cm 重さ約１０１g擦れ、剥れ等経年劣化が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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