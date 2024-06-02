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専用パールネックレス２点
商品番号 L13571987538
商品名

専用パールネックレス２点
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前帝国ホテル内のブティックで購入しました。20,000円程だったのでフェイクだと思います。ブラックパールで上品にお使いいただけます。他一点
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