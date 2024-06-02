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商品詳細
カラー···ブラックパスポートのキャップになります2.3枚目に写っている小さい汚れがありますのでこの値段です、洗えば綺麗に落ちる汚れですのであまり気にしないでいいと思います値下げ受け付けてますのでコメントお願いします
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