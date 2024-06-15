フェザー＆ホーン シルバー ペンダント ネックレス インディアンジュエリー

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トップ裏に素材を示す「STERLING」と制作者のマークと思われる刻印あり、バチカンにも「SILVER」の刻印があります。チェーンは引き輪およびプレートに「925」刻印あり素材：スターリングシルバー（925シルバー）チェーンの長さ：約50cmスレキズや銀製品特有のくすみ黒ずみ変色があります。状態に神経質な方は購入をお控え下さい。らくらくメルカリ便（送料出品者負担、ネコポス）で発送します。↓↓クリックその他のインディアンジュエリーやメキシカンジュエリーなど私の出品一覧#impilsner↓↓クリックその他のペンダント/ネックレス私の出品一覧#pendantpilsner↓↓クリックその他のアクセサリー私の出品一覧#accessoryandotherspilsnerメンズレディースヴィンテージビンテージ管：S34-01