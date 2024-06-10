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あるじゃんのボタンリング
商品番号 W36722809817
商品名

あるじゃんのボタンリング
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 7,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あるじゃんのボタンリングです。材質···銀カラー···シルバーシルバーリングに植物柄が刻まれ、中央にボタンの装飾を付けたデザインとなっております。このリングは購入時に試作品のため一点もので作成したと聞いております。数回しか着用しておらず美品です。サイズは9号なので、指によっては女性の方でも男性の方でもどちらでも使用できると思います。メジャーを添えて撮影した写真がありますので、ご参考にしてください。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。取扱ブランドifsixwasnineイフシックスワズナインLGBルグランブルー14thAddictionフォーティーアディクションKMRiiケムリCATORCEカトルセsharespiritシェアスピリットgundaガンダあるじゃん
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