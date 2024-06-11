WEEKEND FRGMT Keytag SEQUELキータグ NAVY

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商品詳細
WEEKENDFRGMTKeytagWEEKEND限定のキータグサンダーマークもありfragmentdesignvariouskeytagsキータグ限定100個 ナンバーリング有COLOR：NAVYネイビー週末のみオープンするWEEKENDにて購入9/22発売ですが、もう品薄。とても貴重になりそう。
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