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WEEKEND FRGMT Keytag SEQUELキータグ NAVY
商品番号 S56939087658
商品名

WEEKEND FRGMT Keytag SEQUELキータグ NAVY
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WEEKENDFRGMTKeytagWEEKEND限定のキータグサンダーマークもありfragmentdesignvariouskeytagsキータグ限定100個　ナンバーリング有COLOR：NAVYネイビー週末のみオープンするWEEKENDにて購入9/22発売ですが、もう品薄。とても貴重になりそう。
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