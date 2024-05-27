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未使用！クロコダイルホーンバック長財布
商品番号 M13350202880
商品名

未使用！クロコダイルホーンバック長財布
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定番人気のクロコダイル革を使用したラウンド型の長財布です。落ち着いた艶を消したブラウンカラーです。=====商品詳細=====●小銭入れ：１ヶ所●お札入れ：４ヶ所●カードポケット：１０ヶ所●外側ポケット：１ヶ所●サイズ：縦約９.５cm×横約１９cm×厚さ約２.５cm●ボックス付き柄・デザイン...その他カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革
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