未使用！クロコダイルホーンバック長財布

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商品詳細
定番人気のクロコダイル革を使用したラウンド型の長財布です。落ち着いた艶を消したブラウンカラーです。=====商品詳細=====●小銭入れ：１ヶ所●お札入れ：４ヶ所●カードポケット：１０ヶ所●外側ポケット：１ヶ所●サイズ：縦約９.５cm×横約１９cm×厚さ約２.５cm●ボックス付き柄・デザイン...その他カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革
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http://narcologia.ru/goods/voiceless2859.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit50086.html
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