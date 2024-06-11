ポールスミス　カードケース

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ポールスミスのカードケースになります。数年前に購入してほとんど使用していませんが、素人保管ですので、小さな傷等ご理解がある方のみ宜しくお願い致します。カラー···ブラック#ポールスミス#PaulSmith#カードケース