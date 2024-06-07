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★Silver925◆シルバー トライバル　リング◆２７号
商品番号 L90319098782
商品名

★Silver925◆シルバー トライバル　リング◆２７号
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品詳細トライバルとは民族を表す言葉です。種族、仲間を表すタトゥー（入墨）などに用いられ、集団としての仲間を表すだけでなく個人の個性などにも使われました。大自然の精霊を身に纏う、悪霊を祓うなどの意味も有ります。あなたもトライバルスピリットを身に着けてみませんか。
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