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DIOR MA1ブルゾン
商品番号 F27803698207
商品名

DIOR MA1ブルゾン
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIORのMA1ブルゾンです。サイズは46カラーはブラックです。美品です。断捨離の為出品します。袖丈詰め行っておりません。シンプルなデザインですので、さまざまなコーデに合わせて使用できると思います。
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