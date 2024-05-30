DIOR MA1ブルゾン

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商品詳細
DIORのMA1ブルゾンです。サイズは46カラーはブラックです。美品です。断捨離の為出品します。袖丈詰め行っておりません。シンプルなデザインですので、さまざまなコーデに合わせて使用できると思います。
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