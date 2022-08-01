専用です☆超希少☆即完売☆シュプリームBOXロゴブラック総柄(゜∀゜)

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今回お部屋にある良い物も全て商品として販売してスッキリしようと断捨離期間なのでこれからどんどん良いものを出品していきます！！その他の商品も良いものばかりなのでぜひぜひ見てってくださいね(◠‿◠)✨まとめ買いからお値下げまでできる限り割引頑張りますのでドシドシお気軽にコメントよろしくですーっ（＾∇＾）✨ではでは商品説明（╹◡╹）✨商品→新品購入から気に入って被っていた大人気のブラックBOXロゴキャップです*\\(^o^)/*✨※総柄がわかりやすいように4枚目に掲載してます*\\(^o^)/*✨明るく撮っているので色合いは→1枚目を参考にしてください*\\(^o^)/*✨大切に被ってきたのですが5枚目の部分に若干の色褪せ、7枚目8枚目のツバの裏に若干色褪せがありますので通常よりも大幅にお値下げして販売しますが通常のブラックではない、総柄総ロゴのかなり希少なキャップですのでまだまだ活躍できるカッコいいキャップです*\\(^o^)/*✨本物の大人気ブラックですが一度人の手に渡った物ですので神経質な方はご購入をお控えください*\\(^o^)/*✨サイズ、カラー→フリー、総柄総ロゴブラックBOXロゴ超激レア☆ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットの安心発送★利用料１０%等の理由でお値下げは厳しいですが熱望されている方には気持ちにはなりますがお値下げ頑張りますのでお気軽にどしどしコメントよろしくです（＾∇＾）✨