特別価格 ヴェルサーチ VERSACE 二つ折り財布 ブラック

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商品詳細
ヴェルサーチVERSACE二つ折り財布ブラックです。修復箇所があります。●サイズ：縦幅約9.5cm横幅約13.5cmマチ約1.5cm●素材：牛革●付属品：ナシ●その他、注意事項：擦り傷や汚れなどがあります。角や折り曲げ部分に擦れ傷や割れがあります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。写真と説明が一致していない場合、写真を優先してご判断ください。カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...二つ折り素材...本革バッグ・財布部門としてシャネル・ルイヴィトン・グッチ・プラダ・ダンヒル・コーチ・フェラガモなど、多数出品しています。時計部門としてオメガ・ゼニス・ロンジン・ラドー・ハミルトン・ユニバーサル・エドックス・セイコー等多数出品しています。(ベルトのみ・尾錠のみ・ジャンクもあります)
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