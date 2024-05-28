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ホースシューリング　シルバー925
商品番号 M87838954518
商品名

ホースシューリング　シルバー925
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホースシューリングになります。着けてみた感じは14号のリングと同じ位の感覚なので13号～14号位かと思います。シルバー925
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