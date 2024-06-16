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梵天 シルバートップ ネックレス サイケデリック エスニック
商品番号 F60400728232
商品名

梵天 シルバートップ ネックレス サイケデリック エスニック
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

梵天のシルバートップになります。かなり前のアイテムですが入手困難かつなかなかな作り込みかと思います。1円玉はサイズ比較用のため、商品に含まれません。ゆうゆうメルカリ便発送となります。
http://narcologia.ru/goods/contemplate824977.html
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