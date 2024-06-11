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【新品】ナイキ コート ビジョン LO NN ホワイト 26cm
商品番号 V69217222679
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【新品】ナイキ コート ビジョン LO NN ホワイト 26cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,262 円
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商品詳細

《商品説明》ローカットのビロードのような履き口が、すっきりとしたスタイルと快適な履き心地を実現します。◆型番:DH2987100◆サイズ:26cm◆カラー:ホワイト　白◆状態:新品箱付き※購入時より中の紙は入っておりませんでした。◆発送•送料無料！•1〜2日で発送致します！※注意事項・コメント無し即購入大歓迎です！・素人保管ですので予めご了承ください。・喫煙者はおりません。その他気になる事がございましたらお気軽にコメント下さい！
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