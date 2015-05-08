CHROME HEARTS　ダブルフローラルクロスリング

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商品詳細
CHROMEHEARTSクロムハーツシルバーリングDBLFLORALCRSダブルフローラルクロス日本サイズサイズ：18.5-19号(US9.5)カラー：シルバー付属品:保存袋 インボイス写し付き購入先:ホノルル店購入【ダメージ】大きく目立つ傷や汚れはございません。USEDの為、細かな傷などはご理解ください。お値段高騰中の商品になります。この機会にどうぞ。材質...シルバーカラー...シルバー
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