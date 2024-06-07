新品 6 マルジェラ 23ss ブランドロゴリング 金色 シルバー 5218

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●購入場所→正規取扱店●素材→シルバー925(色は金色です。)●サイズ表記→6●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→棒状のリングゲージで16号くらい●状態→新品未使用箱タグつきです。箱は隠しておりますが、蓋にショップの管理シールが貼られております。●商品詳細→マルジェラの23ssのアクセサリーです。数シーズンにわたり展開されている定番アイテムです。銀925のブランドロゴリングです。20awから採用された反転ではないブランドロゴ表記のアイテムです。マルジェラの指輪はポリッシュ(polish)とブラッシュ(brush)の2種類ございますがこちらは前者で鏡面タイプのポリッシュモデルです。色味はゴールドカラーです。素材はシルバーでその上からゴールドメッキです。※注意事項※徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。万が一にもありえないですが、偽物だった場合返品受けつけます。値引き、取り置き、梱包については自己紹介参照ください。基本的には個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。予告なく終了することございますので、ご注意ください。#Hiro1313マルジェラ23ss#Hiro1313マルジェラリング材質...シルバーカラー...ゴールド