goro's 5ローズクロス　唐草　ゴローズ　イーグル　フェザー

ご覧頂きありがとうございます。goro's5ローズクロスになります。(週末SALE中→21000円！！今週末はジワリじわりと値下げしていきます)オークションにて購入しましたがずっと飾っていましたので酸化もありますが、見た目を損なう程の傷や曲がり等ございません。サイズはしっかりありますが画像にてご確認下さい。また不明な点はお気軽にコメント下さい。過度に神経質な方、商品に心配のある方は購入をお控え下さい。#ロンハーマン#RHC#beauty\u0026youth#ユナイテッドアローズ#グリーンレーベルリラクシング#UNITEDARROWS#チャレンジャー長瀬#ネイバーフッド#東京インディアンズ#リーバイストラウス#goro's#wingrock#ウィングロック



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