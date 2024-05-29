一度の着用　ジャーナルスタンダード　ウール混　セットアップ

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商品詳細
季節感···秋、冬モカブラウンのチェックの厚手生地です。一度の着用なので状態は良いです。下記サイズご確認お願い致します。★上着丈70cm横幅68cm肩幅54cm袖丈57.5cm★下 ←ウエストゴムで紐もあります、両脇ポケットあります。ウエスト平置き40cmわたり幅35cm股上41cm股下62cm裾幅22cm自宅保管を了承頂ける方、よろしくお願いします。秋冬物ジャケットパンツモカブラウンJOURNALSTANDARD
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