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ニューエラ 59 7 1/2 FIFTY ニューヨーク ヤンキース
商品番号 O84305680299
商品名

ニューエラ 59 7 1/2 FIFTY ニューヨーク ヤンキース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック形···ベースボールご覧いただき誠にありがとうございます。10年ほど前に娘が購入したものですが、使用しているを見たことがありません。未使用の可能性があります。娘が独立前から押し入れで飾っていました。断捨離中のため本人了承の元、出品いたします。ハートの部分が刺繍ではなくスパンコールになっています。10/3赤いスパンコールが少し外れています。写真⑥をご参照ください。神経質な方はご遠慮願います。お値段設定はネット検索しましたが同じお品がヒットしなかったため、刺繍してあるものを参考にいたしました。お値下げ交渉お待ちしてます。なお、返品不可にてお願いします。
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