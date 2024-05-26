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new balance u574 ニューバランス
商品番号 X49109369868
商品名

new balance u574 ニューバランス
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:newbalanceニューバランス商品名:U547LL2カラー:blackgrayブラック　グレーサイズ:26cm状態:数回短時間のみ着用品付属品:箱、ブラックシューレース・公式取扱店にて購入致しました。・ミッドソールには通常使用の汚れがありますが全体的に綺麗な状態です。・ソールはそんなにすり減りもなくまだまだ使用頂けます。・デフォルトの黒のシューレースはすぐグレーに変えたため未使用です。・中古品とご理解をいただきご購入お願い致します。・見た感じは綺麗ですが素人保管のご理解をお願い致します。・見たい部分がございましたら写真アップ致しますので遠慮なくコメント下さい。よろしくお願い致します！
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